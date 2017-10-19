الـمملكة تستضيف أربعـة نهائيـات عالمية

وقع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ في العاصمة البريطانية لندن، اتفاقية تتضمن إقامة سباق نهائي بطولة العالم لأبطال السيارات في المملكة مطلع 2018م في العاصمة الرياض.

وجرى التوقيع مع رئيس الشركة القائمة على الحقوق فريدرك جونسون، وهي البطولة التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط وتحظى بمتابعة واهتمام كبير على مستوى العالم، حيث سيشهد السباق مشاركة أفضل المتسابقين دولياً من مختلف السباقات العالمية لهذه الرياضة.

كما قام تركي آل الشيخ بتوقيع اتفاقية مماثلة تتضمن استضافة المملكة لنهائي بطولة العالم للدرون DRL الذي سيقام في النصف الثاني من 2018م بمشاركة الأبطال والمحترفين في هذه اللعبة ذات الشعبية المتنامية.

وشهدت العاصمة البريطانية في اليوم ذاته توقيع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اتفاقية مع رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج جيوفري بورغ، تضمنت استضافة المملكة بطولة العالم للشطرنج في ديسمبر القادم، بحضور أبرز أبطال هذه اللعبة. و وفقا للاتفاقية فإن الاتحاد سيقيم بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج بمشاركة 100 نجم من أبطال هذه اللعبة في العالم وأبرز محترفيها، على أن تتم إعادة بطولة الشطرنج العربية وتستضيفها المملكة ، فيما ستشهد المملكة استضافة نهائي كأس العالم للشطرنج 2020م .

وتعد هذه الاتفاقيات قفزة جديدة نحو تنويع البرامج والأنشطة الرياضية في المملكة وصناعة رياضة مشوقة وجاذبة للجماهير وتوسيع قاعدة الممارسين وتهيئة أبطال في مثل هذه الرياضات.