الهلال يبدأ استعداداته لمواجهة الباطن

عاود فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء الأربعاء تدريباته؛ بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2017 م، حيث أدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في لقاء «بيروزي الإيراني» تدريبات استرجاعية، في الوقت الذي أجرى فيه بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا، تركّز على الجانب الفني، إذ عمد الجهاز الفني في بداية المران إلى تطبيق تدريبات بناء الهجمة من الخلف وإنهائها بشكل سليم، تلاها مناورة على نصف مساحة الملعب، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات، في الوقت نفسه واصل الثنائي «مجاهد المنيع ونواف العابد» برامجهما العلاجية والتأهيلية.

ويؤدي الفريق في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس مرانًا مغلقًا؛ تحضيرًا لمواجهة ضيفه «الباطن» مساء يوم السبت المقبل.

ويعقد المدير الفني «رامون دياز» وأحد اللاعبين في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم، مؤتمرًا صحافيًا؛ في مركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي بمقر نادي الهلال؛ وذلك للحديث عن تحضيرات الفريق لمواجهة الباطن.