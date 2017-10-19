أوراوا «يقصي» شنغهاي ويضرب موعدًا مع الهلال في النهائي الآسيوي

تأهل فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2017، بعدما تغلب على ضيفه شنغهاي الصيني بهدف دون رد مساء الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي، ليضرب موعداً مع الهلال في نهائي المسابقة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل1-1، وحسم أوراوا المواجهة بهدف وحيد سجله رافاييل سيلفا بعد عشر دقائق فقط من بداية المباراة، ليتنافس على اللقب مع الهلال الذي كان قد حسم صعوده بالفوز على بيرسبوليس الإيراني بنتيجة إجمالية للمباراتين 6 – 2 بمجموع المباراتين (4-صفر و2-2).

ويقام نهائي دوري أبطال آسيا في 18 نوفمبر المقبل ذهاباً في الرياض، فيما تقام مواجهة الإياب في 25 من الشهر ذاته في اليابان.

يشار إلى أن الفريق الياباني تصدر ترتيب المجموعة السادسة برصد 12 نقطة، تمكن من جمعهم بالفوز في 4 مباريات والخسارة في مباراتين، ولم يتلق الفريق أي خسارة، وخلال دور المجموعات سجل لاعبو الفريق 18 هدفا وتلقت شباكهم 7 أهداف، وفي دور الــ16 واجه الفريق نادي جيجيو يونايتد الكوري الجنوبي حيث حقق الفريق الياباني الفوز خارج الديار بنتيجة 2/0 وعاد وكرر فوزه على ملعبه بنتيجة 3/0 ليتأهل بمجموع اللقائين 5/0، وفي دور الـ 8 واجه الفريق مواطنه نادي كاواساكي فرونتال الياباني، الذي حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 3/1 قبل أن يعود فريق أوراوا ويفوز بنتيجة 4/1 ويتأهل إلى قبل نهائي البطولة وينجح في تخطي عقبة شنغهاي الصيني 2/1 في مجموع اللقائين.