جوستافو:مباراة «أحد» لن تكون سهلة على الإطلاق.. وسعيد بعودة السهلاوي والشهري

وصف مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر جوستافو كوينتيروس مباراة فريقه أمام أحد في الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم الخميس في المدينة المنورة، بالمباراة الصعبة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للحديث عن اللقاء: «وقال شاهدت لهذا الفريق عدة مباريات أرى من خلالها أنه يتطور من مباراة لأخرى، فريق منظم ويعلم ما يريد عمله جيداً، يجيد الطريقة التي يلعب بها التي تعتمد على التراجع إلى الخلف والانطلاق بهجمات مرتدة بشكل سريع ويملك لاعبين يؤدون ذلك بصورة جيدة ومن هنا فالمباراة لن تكون سهلة على الإطلاق».

وأضاف جوستافو: «أنا سعيد بالأداء الذي قدمه الفريق في مباراة التعاون قياساً بالحصص التدريبية التي قضيتها مع الفريق، حيث كانت أربع حصص تدريبية، منها يومان كنت أراقب فيهما اللاعبين وأتعرف عليهم وأدرس مستوياتهم، وأضاف: النصر فريق كبير ويمتلك مواهب مميزة وأنا وجهازي المعاون بدأنا في بناء علاقة جيدة مع اللاعبين».

وأظهر جوستافو سعادته بمشاركة الثنائي محمد السهلاوي ويحيى الشهري في التدريبات وقال: «أسعدني شفاؤهما و عودتهما للتدريبات فكل منهما إضافة للفريق وهما يملكان الشخصية الجيدة على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الفني وعودتهما إيجابية للفريق، مختتماً حديثه بتأكيده على سعادته بالوجود في المملكة وتدريب فريق كبير كالنصر».

من جانبه أكد لاعب النصر فهد الجميعة حرصه وجميع زملائه على استمرار الانتصارات في كل المباريات وقال: «في الدوري السعودي لا توجد مباراة سهلة ففي ظل وجود ستة لاعبين أجانب واستفادة أغلب الفرق من ذلك، أصبحت المستويات الفنية متقاربة بين الفرق ومعها أصبح من الصعوبة التوقع بأي نتيجة».

وأضاف: «نحن في النصر عازمون على مواصلة الخطى للمنافسة بقوة على بطولة الدوري ونجد كل دعم من إدارة النادي، كما نجد الاهتمام والجدية من الجهاز الفني بقيادة المدرب جوستافو، الذي يقدم عملا مميزا من خلال التدريبات اليومية ونتمنى من الله التوفيق».

وتابع: «الجميعة بالرغم من أن فريق أحد صاعد للدوري هذا العام، إلا أنه حقيقة قدم مستويات جيدة في كل مبارياته وأحرج الفرق الكبار التي لعب معها، ومن هنا فالمباراة صعبة ولا بد أن نبذل قصارى جهدنا طوال التسعين دقيقة كي نحقق النصر والنقاط الثلاث».

واصل اللاعب الشاب: «في لقاء التعاون قدمنا مستوى ونتيجة إيجابية وهذا ما نسعى له في كل مباراة ومدرب الفريق شاهد مباريات عدة لفريق أحد ووضع التكتيك المناسب للمباراة».

واختتم الجميعة حديثه قائلاً: «نعد جماهير العالمي بأننا سنبذل قصارى جهدنا في كل المباريات وسنسعى لانتزاع الفوز في كل لقاء وسيظهر الفريق بمستويات أفضل في المباريات القادمة، ونتمنى الوقفات المشهودة لجماهير النصر معنا ودعمهم للفريق، فهم بالنسبة لنا عامل مهم ومؤثر في مسيرة ونتائج النصر».