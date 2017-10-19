عائلة القذافي تعتزم مقاضاة قطر أمام المحكمة الجنائية

تعتزم عائلة القذافي مقاضاة قطر أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً. وتوعد محامي العائلة، خالد الزايدي، بمقاضاة شخصيات قطرية أمام الجنائية الدولية، بسبب ما أسماه «دعم الإرهاب في ليبيا والتسبب في تشريد المواطنين الليبيين».

وأوضح أن فريقاً مكوناً من خمسة محامين دوليين سيبدأ في تحريك القضية قريباً، مشيراً إلى أنه يحق مقاضاة قطر بموجب القانون 1970 الذي كانت سبباً فيه، وأن الأمر لا يحتاج إلى قرار جديد من مجلس الأمن لرفع الدعوى.