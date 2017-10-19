السعودية تدين التفجير الانتحاري في باكستان

الرياض ـ الشرق

أدانت السعودية أمس (الأربعاء) التفجير الانتحاري الذي استهدف شاحنة للشرطة في مدينة كويتا بجنوب غربي باكستان. وعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن الإدانة والاستنكار الشديدين للتفجير الانتحاري الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وجدد المصدر تضامن المملكة ومؤازرتها لجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة ضد التطرف والإرهاب، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وللمصابين بالشفاء العاجل.