خـادم الـحرمين يســـــتقبل المواطنين في قصر اليمامة

الرياض ـ واس
الرياض ـ واس
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة بالرياض، أمس، الأمراء ومفتي عام السعودية والعلماء والمشايخ وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.
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