خـادم الـحرمين يســـــتقبل المواطنين في قصر اليمامة

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الرياض ـ واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة بالرياض، أمس، الأمراء ومفتي عام السعودية والعلماء والمشايخ وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

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