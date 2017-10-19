خـادم الـحرمين يســـــتقبل المواطنين في قصر اليمامة

الرياض ـ واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة بالرياض، أمس، الأمراء ومفتي عام السعودية والعلماء والمشايخ وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.