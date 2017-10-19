استقرار أسعار النفط

استقرت أسعار النفط اليوم، بدعم من استمرار تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والتوترات في الشرق الأوسط إلى جانب انخفاض الإنتاج الأمريكي نتيجة لإغلاقات بسبب الأعاصير.

وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة عند 58.19 دولار للبرميل بالقرب من التسوية السابقة وفوق مستويات منتصف العام بنحو 30 %، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 52.03 دولار للبرميل، وهو مستوى قريب أيضا من التسوية السابقة لكنه أعلى بنحو 25 % من مستوى يونيو.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس، إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بنحو 5.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر تشرين الأول إلى 456.49 مليون برميل.

وانخفض الإنتاج الأمريكي 11 % مقارنة مع الأسبوع السابق إلى 8.4 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ يونيو حزيران عام 2014 بعد إغلاق ناتج عن الإعصار نات الذي ضرب منطقة ساحل الخليج الأمريكي في مطلع أكتوبر الجاري.