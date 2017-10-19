بدء القبول في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض

أعلنت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، بدء القبول في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس “الصباحي و المسائي” للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1438 / 1439هـ، وذلك ابتداءً من 1 / 3 / 1439 هـ حتى 15 / 3 / 1439 هـ لمرحلة البكالوريوس، أما القبول للدبلوم من 15 / 3 / 1439 هـ حتى 26 / 3 / 1439 هـ.

وسيكون القبول للدبلوم والبكالوريوس عبر البوابة المركزية للتسجيل والقبول على موقع المؤسسة، عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa، مع الإشارة إلى أن الترشيح سيتم عبر رسائل الجوال من موقع المؤسسة على أرقام هواتف الاتصال التي يضعها المتقدمون في نموذج القبول الالكتروني.

وأوضح عميد الكلية الدكتور صالح بن ناصر العندس، أن القبول لبرامج البكالوريوس في الفترة الصباحية والمسائية سيكون متاحاً لتخصص الشبكات في قسم الحاسب، وأما برنامج الدبلوم في الفترة الصباحية فسيكون للتخصصات التالية: تخصص الاتصالات في قسم الاتصالات، وتخصص التطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب لفئة الصم في قسم التقنية الخاصة، وثلاثة تخصصات في قسم الحاسب، هي البرمجيات والشبكات وأنظمة الشبكات، وسيتاح برنامج واحد للدبلوم في الفترة المسائية لتخصص أنظمة الشبكات في قسم الحاسب.

وأفاد الدكتور العندس أن الكلية – ولله الحمد – حققت نجاحات كبيرة للخريجين، حيث بلغت نسبة من توظف منهم 79% حسب الإحصائيات الأخيرة، وهذا مؤشر واضح للإقبال الكبير من جهات التوظيف الحكومي والخاص والعسكري على استقطاب خريجي الكلية.