فرنسا تمنح السعودي خياط وساماً فخرياً

حصل المهندس ممدوح خياط على لقب (كاڤالييري) قدمه اليه رئيس الجمهورية الايطالية سيرجيو ماتاريللا وذلك لدوه الكبير والفعال في تعميق العلاقات السعودية الايطالية في كثير من المجالات الحيوية.

واقامت القنصلية الإيطالية بجدة حفلا خاصا بالمناسبة، لتقديم الوسام الفخري للمهندس خياط، حضره عدد من رجال الأعمال وبعض المهتمين والنشطاء في العلاقات السعودية الإيطالية واصدقاء وأهل المحتفى به، والقنصل العام الايطالي، اليزابيتا مارتيني والملحق التجاري، كاتانيا أعلنا عن قرار رئيس الجمهورية الايطالية منح المواطن السعودي المهندس ممدوح خياط وسام الجمهورية من رتبة فارس (كاڤالييري) تقديرا لجهوده في تعزيز العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الايطالية.

وذكرت القنصل، مارتيني، ان المهندس خياط يتمتع بنشاط كبير في تعميق العلاقة الايطالية السعودية من خلال اجادته أولا للغة الايطالية بعد تخرجه من الجامعات الايطالية ونيله شهادة الهندسة من (پوليتيكنيكو دي تورينو) وهي إحدى أهم الجامعات الإيطالية مما ساعد في تعميق العلاقات الثقافية الايطالية ونشرها بأسلوب متقن في المجتمع السعودي.

إضافة إلي تحقيقه العديد من الانجازات الرياضية منها فوزه ببطولة الشرق الاوسط للراليات عام 1992 ميلادية على متن سيارة ايطالية هي Lancia Integrale، كذلك نشاطه الدائم في المجال التجاري والاقتصادي واظهار المنتجات الايطالية بالشكل اللائق.

وشكرت مارتيني، الخياط على جهوده، معلنة منحه رتبة فارس تقديرا لجهوده، متمنية له كل التوفيق والاستمرار في نشاطه لتعزيز العلاقة.

من جهته شكر المهندس ممدوح خياط؛ رئيس الجمهورية الايطالية، والقنصل العام والملحق التجاري والشعب الايطالي.

وقال:” انني تُوجت وتكَرمت كثيراً في حياتي ولكن أهمها كانت متعلقة بإيطاليا واولها شهادتي الهندسية حصلت عليها من ايطاليا، واليوم احصل على وسام من رتبة فارس (كاڤالييري ) من الجمهورية الايطالية”.

وأضاف المهندس ممدوح، التكريم يلقي بمزيد من المسئولية عليَّ تجاه العلاقات الثنائية خاصة التجارية.. نحن الأن نخطو بقوة نحو رؤية 2030 وسيكون لدينا سفير جديد يتمتع بثقة القيادة ويتمتع بحيوية وشخصية راقية وطموحة، وإني إذ أضع كل ذلك بين يدي سموه من أجل البلدين ” .