200 من مشاهير الوطن العربي يشاركون في أكبر تجمع إعلامي ترفيهي

وقع الإعلامي حامد أحمد دخيل، مذكرة تفاهم تجارية مع شركة هيدلاين الإعلامي Headline Communication، ممثلة في رئيسها التنفيذي فراس عادل المداح، لإنشاء مشروع إعلامي ترفيهي ضخم يهدف إلى تقريب نجوم العالم العربي إلى مجتمعاتهم.

وجرى التوقيع قبيل مؤتمر صحفي عقد في دبي بحضور مؤسس المشروع؛ نبيل المعلمي وعدد من المؤسسين المشاركين.

ووصف العلياني الخطوة بأنها “مهمة على طريق اكتمال عقد الخدمات التي يطمح المشروع تقديمها، ولبنة أساسية للتأكيد على تميّز ما سيقدم، بإذن الله، بجودة واحترافية عالية”.

بدوره، قال؛ حامد دخيل: “تشهد الفترة القادمة المزيد من الشراكات المميزة على مستوى النجوم والشركاء الاستراتيجيين، ويصنف المشروع ضمن المشاريع الاستثمارية المميزة ذات العوائد العالية، وتوجُهنا أن يستثمر فيه بما يتناسب مع عوائده المتوقعة.

وحول الإعلان الكامل عن تفاصيل المشروع الذي تكتنفه السرية العالية، والذي تناقلت وسائل الإعلام والصحافة بعضا من الأخبار المقتضبة عنه في فترة سابقة، أوضح أنه تم إلى الآن الاتفاق والتوقيع مع أكثر من 70من نجوم الوطن العربي من الصف الأول، بالإضافة إلى مؤثري شبكات التواصل الاجتماعي بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم، (غناء، تقديم برامج، تمثيل، رياضة، صحة، طبخ، كوميديا، مال واعمال.. الخ) للمشاركة النوعية، ويتوقع ان يصل عددهم إلى أكثر من 200 قبل نهاية عام 2017م”.

وبالسؤال عن حجم المشروع من الناحية التجارية والاستثمارية، أفاد، رئيس لجنة الاستثمار، ماجد العمري، بأن المشروع مصمم على مراحل تتعدى إقليمية الوطن العربي إلى العالمية، ولذلك تم التعاقد مع شركة KPMG كمستشار استراتيجي ومالي، وذلك على الرغم من عدم قبول الشركة العالمية الرائدة شراكات مع شركات قيد الإنشاء، إلاّ أن نموذج العمل التجاري المقدم حاز إعجابهم.

وأضاف؛ العمري: “يتوقع أن يكون تقييم المشروع بحسب الدراسة المتحفظة التي لا تتضمن غير الوطن العربي 3,8 مليار دولار أمريكي بعد خمس سنوات”.

وحول حجم الاستثمار في المشروع، أوضح العمري أن المصاريف الرأسمالية وقبل التشغيلية بلغت حوالي 15 مليون دولار أمريكي دون حساب مصاريف المشروع التشغيلية.

وعن نية المشروع فتح الباب للاستثمار فيه، قال العمري: “نظراً لرغبة بعض صناديق الاستثمار الجريء ونخبة من المستثمرين، تقرر في المرحلة القريبة القادمة فتح فرصة الاستثمار في المشروع بما يوازي 10%‏ فقط من قيمته الحالية لنخبة ذات قيمة مضافة مختارة بعناية ومهتمة بالدخول في المشروع وتحقيق أهدافه.

وسوف يتم لقاء الصناديق والمستثمرين المهتمين قريبا في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين”.

من جانبه، عبر؛ فراس المداح عن سعادته بالانضمام لشركاء المشروع، وقال “إنه يحمل في طياته قيما مضافة لجميع شرائح المجتمع من نجوم ومتابعين وشركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة “.

وأشاد؛ المداح، بنموذج العمل غير المسبوق الذي يتفرد بالترويج الاجتماعي لقطاعات هامة مثل الصحة والاقتصاد، والذي “أخذ بالحسبان في زاوية من زواياه المتميزة فتح نافذة واسعة للأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة جداً، الذين يعانون حالياً من أجل توصيل منتجاتهم وخدماتهم إلى شرائحهم المستهدفة”.

إلى ذلك قال العلياني: “ندرك حجم الصعوبات والتحديات التي تواجه هذه الفئة المهمة من المجتمع، ولذلك أخذنا على عاتقنا ضرورة تمكينهم بصورة تجعلهم يتطورون ويبدعون مما سينعكس إيجاباً، بإذن الله، على الاقتصاد الوطني بشكل عام، متماشيين في ذلك مع رؤية الوطن لدعم هذه الفئة المحركة للاقتصادات”.