أعلنت اليوم “إسيت”، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأمن الإلكتروني، عن إطلاق برنامج “جوجل كروم كلين أب” Chrome Cleanup، وهو أداة فحص وتنظيف لمتصفح “جوجل كروم”، لمساعدة المستخدمين على تصفح الإنترنت بشكل آمن ودون أي انقطاعات.

وسيتوافر برنامج “جوجل كروم كلين أب” لجميع مستخدمي “جوجل كروم” على نظام “ويندوز”.

ومع تزايد مستويات تعقيد الهجمات الإلكترونية وصعوبة الكشف عنها، يمكن لتصفح الإنترنت أن يقود المستخدمين إلى مواقع إلكترونية خطرة، تقوم بتثبيت برمجيات خبيثة على أجهزتهم.

وهنا يأتي دور برنامج “جوجل كروم كلين أب”، والذي يحذّر المستخدمين من التهديدات الإلكترونية المحتملة عند اكتشافه للبرمجيات الضارة، ليتيح لهم بعد ذلك خيار إزالتها. ويعمل برنامج “جوجل كروم كلين أب” في خلفية متصفح “جوجل كروم” ودون أن يظهر أو يعطل تجربة المستخدمين، ويقوم بحذف البرمجيات الضارة وإخطار المستخدمين فور استكمال عملية التنظيف.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا في شركة “إسيت”، جوراج مالشو: “ينبغي أن يكون تصفح الإنترنت تجربة آمنة وسلسة لجميع المستخدمين. وطورت “إسيت”، على مدى ثلاثة عقود، عدداً من الحلول الأمنية المتميزة، والتي تتيح للمستخدمين إمكانية التمتع باستخدام أحدث التقنيات، فضلاً عن الوقاية من مجموعة واسعة من التهديدات الإلكترونية.

وفي هذا الإطار، يوفر برنامج “جوجل كروم كلين أب” الحماية من البرمجيات الضارة والتي يمكن أن تؤثر سلباً على تجربة تصفح المستخدمين لشبكة الإنترنت”.

وسيتم دمج برنامج “جوجل كروم كلين أب” ضمن أحدث إصدارات متصفح “جوجل كروم”. ولمزيد من المعلومات حول هذه الأدوات.