المحامي الصالح : يشيد بإطلاق المحاكم التجارية

أكد؛ رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين ورئيس لجنة الصلح الواقي من الإفلاس في غرفة الشرقية المحامي، خالد بن عبد اللطيف الصالح، أن إطلاق وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني يوم الأحد الماضي، أعمال المحاكم التجارية رسمياً بعد أن بدأت أعمالها في بداية شهر محرم الجاري.

جاء ذلك إيذاناً للبدء في مباشرة القضاء التجاري إختصاصاته وذلك من خلال إفتتاح ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة بالإضافة إلى عدد من دوائر الإستئناف المتخصصة في عدد من مدن المملكة تعد ثمرة من ثمرات التطوير الشامل في نظام القضاء .

وقال الصالح: إن إنشاء المحاكم التجارية سوف تساهم في التعجيل بالبت في القضايا والمنازعات التجارية التي كانت تشهد في الماضي تأخيراً في مراحل الفصل فيها وبالتالي سيساهم في توفير المناخ الاقتصادي المبني على الثقة والإستقرار وتشجيع الإستثمار في المملكة وتعضيد التنمية الاقتصادية بما يتناسب مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن سرعة الفصل في المنازعات التجارية سيؤدى إلى العدالة الناجزة وذلك لأن القضاء التجاري يعد رافداً مهماً وملاذاً آمناً لإنجاح البيئة الاقتصادية وحماية الأموال والحقوق فبدون قضاء متخصص عادل ناجز لا تستقر وتنمو الحركة الإقتصادية.

ونوه الصالح بأن صدور نظام المحكمة التجارية في عام 1350هـ ثم ما تلاه بعد ذلك من إجراءات جاءت تأسيساً لدعم العمل التجاري ولمفهوم التقاضي أمام المحاكم التجارية .

وأفاد أن المحاكم التجارية ستختص بالنظر في جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية وستكون مختصة بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الإختصاصات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.

وذكر الصالح بأن قيام وزارة العدل بالتزامن مع تفعيل القضاء المتخصص بتعزيز وتطوير قضاء التنفيذ يعد نقلة جوهرية ونوعية جعلت قضاء التنفيذ يحقق المرجو منه في معدلات الأداء والإنجاز.