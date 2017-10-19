“ناتكوم” تحصل على أعلى تقدير للتميز من HPE

حصدت الشركة الوطنية لأنظمة الحاسب الآلي (ناتكوم) ، وللسنة الرابعة على التوالي، جائزة الشريك المتميز لعام 2017 لشركة هيوليت باكارد انتربرايز في المملكة، وأيضاً جائزة الشريك المتميز في مجال التحول الرقمي لعام 2017.

وتم تسليم الجائزة خلال حفل خاص على هامش معرض جايتكس 2017 في فندق ريتز كالتون المركز المالي في دبي .

وتسلم الجائزة، رئيس مجلس ادارة ناتكوم، الشيخ علي علي رضا، من المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا، يوهان بوخ، بالإضافة الى المدير التنفيذي هيوليت باكارد بالوكالة في المملكة العربية السعودية، عيسى الخميس.

وحصلت ناتكوم على تقدير HPE نظير ولائها لشركة هيوليت باكارد وأيضا لتعزيزها لخدمات هيوليت باكارد المملكة العربية السعودية كخيار أول لعملائها.

جاء التقدير أيضا نتيجة لنجاح ناتكوم في الحصول على عملاء جدد، لا سيما في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والحكومية.

وكذلك لتميزها في توفير حلول نهائية للعملاء ولتوسع اعمالها في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، كونها تكون دائما في المركز الاول او الثاني من ناحية تحقيق الإنجاز الكلي للعمل، وكذلك لنجاحها في تقديم منتجات HPE الكاملة المبنية على أسس احدث توجهات امن وسلامة التخزين السحابي وتنقل البيانات الكبيرة والتحول الرقمي.

وتعتبر الشركة الوطنية لأنظمة الحاسب الآلي (ناتكوم) رائدة في قطاع تقنية المعلومات في السوق السعودي، وهي واحدة من شركات التكنولوجيا الأولى في المملكة العربية السعودية، وانها تأسست منذ أكثر من 38 عاماً. وهي شركة رائدة في توفير و تقديم الحلول الشاملة في مجال تقنية المعلومات.

يذكر أن تأسيس الشركة الوطنية لأنظمة الحاسب الالي (ناتكوم) تم بهدف توفير وتقديم خدماتها الى قطاع المؤسسات الكبيرة والهيئات والإدارات الحكومية، الا أنها مقدم رئيسي أيضاً لمنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات الى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سوق تكنولوجيا المعلومات.