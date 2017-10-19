إمارة الشرقية تؤكد على محاسبة كل من يثبت تورطه في الفساد

كشفت إمارة المنطقة الشرقية في بيان لها، عن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول قيام الجهات الأمنية بإيقاف موظف بالإمارة.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة الشرقية وبالإشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول قيام الجهات الأمنية بإيقاف موظف بإمارة المنطقة الشرقية، يوم الأربعاء الموافق 28/01/1439هـ، وانطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة، وولي عهده الأمين.

وأكدت الإمارة، على تحقيق العدل والمساواة بين الجميع، وأن الجهات المختصة، باشرت إجراءات الضبط والتحقيق في الحادثة، ولا زالت القضية منظورة أمام الجهات المختصة، وإن توجيهات أمير المنطقة الشرقية ونائبه، تؤكد دائماً على القضاء على أشكال الفساد، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي أمر مخالف للأنظمة.