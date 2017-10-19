حياة ريجنسي للفنادق يخطط للمزيد من التوسع في في المملكة

كشفت إدارة فندق “حياة ريجنسي الرياض العليا”، أول فنادق “حياة ريجنسي” في الرياض، عن الإقبال الكبير الذي يشهده الفندق منذ افتتاحه في يناير من العام الجاري، ويعد فندق “حياة ريجنسي الرياض العليا”، الذي تم تطويره من قبل شركة “محمد العلي السويلم” للاستثمار التجاري، ثالث فنادق “مجموعة فنادق حياة العالمية” في المملكة إلى جانب كل من “بارك حياة جدة – النادي والمنتجع والمارينا” و”حياة ريجنسي مكة جبل عمر”.

ويمتاز فندق “حياة ريجنسي الرياض العليا” بموقعه الاستراتيجي ضمن منطقة اقتصادية حيوية في الرياض على مقربة من مركز الملك عبدالله المالي، ومركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وعلى بعد أقل من 40 دقيقة من مطار الملك خالد الدولي.

قال رئيس “مجموعة فنادق ومنتجعات حياة” في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا، بيتر فولتن: “نجحت العلامة الفندقية “حياة ريجنسي” في استقطاب الكثير من المسافرين من رجال الأعمال والسياح الذين يزورون الرياض، محققةً مستويات إشغال مثالية مع توقعات مشجعة للربع الأخير من عام 2017، وهذا ما يبشر بمستقبل إيجابي للعلامة التجارية في المملكة العربية السعودية ، الأمر الذي يدفعنا للتخطيط في توسيع أعمالنا في المملكة وفق خطة سريعة “.

ومن ناحيته، قال المدير العام لفندق “حياة ريجنسي الرياض العليا”، نزار وشاح: “يعزز فندق “حياة ريجنسي الرياض العليا” جسور التواصل بين الناس، ويعمل على إتاحة الفرص أمام أصحاب الطموح لشحذ تطلعاتهم، فمن خلال موقعه الاستراتيجي، وخدماته التقنية العالية، وتركيزه على خدمة جميع فئات الضيوف بنفس الجودة العالية، يشكل الفندق الخيار المثالي لرواد الأعمال في مدينة الرياض من مقيمين وزوار على حد سواء”.

وأضاف وشاح : “يوفر فندق “حياة ريجنسي الرياض العليا” لضيوفه 261 غرفة فاخرة ورحبة، ويضم 40 جناحاً موزعاً في 28 طابقاً، تمتاز جميعها بإطلالة بانورامية على أفق مدينة الرياض النابضة بالحياة، إلى جانب التصاميم الراقية واللمسات الفنية التقليدية التي تزين الغرف، والألواح الجلدية المطرزة بزخارف عصرية مستوحاة من تراث ’المشربية‘ الشرق أوسطي، وإلى جانب ذلك، يضم الطابق 26 نادي “ريجنسي” الذي يقدم لضيوفه خدمات حصرية بما فيها الإنترنت المجاني،

وإمكانية استخدام غرفة الاجتماعات في الصالة، بالإضافة إلى وجبة الإفطار وشاي ما بعد الظهيرة، ومشروبات مسائية مع المقبلات”.

تجارب هامة

وحول منافذ المأكولات والمشروبات في الفندق صرّح وشاح: ” يقدم فندق “حياة ريجنسي الرياض العليا” مجموعة من الخيارات التي تلبي أذواق الضيوف ورغباتهم المتنوعة، إذ يضم الفندق مطعم 56 أفينيو داينر الذي يوفر بأجوائه الحيوية مكاناً مثالياً للاستمتاع بتناول الطعام ، إذ تزخر قائمته بمجموعة متنوعة من الأصناف الأمريكية المعروفة، إلى جانب المأكولات التقليدية المفضلة من مختلف أنحاء الولايات المتحدة، ويضم الفندق أيضاً مطعم آزور المعاصر والمختص بتقديم الأطباق التقليدية من منطقة بحر إيجة والمستوحاة من المطبخين اليوناني والتركي، في تجربة فريدة من نوعها تغنيها نكهات الأطباق المشوية والعابقة من فرن الحطب والمطبخ المفتوح.

الاجتماعات والفعاليات

وفيما يتعلق بقاعات الاجتماعات في الفندق، قال وشاح :” يضم فندق “حياة ريجنسي الرياض العليا” مرافق واسعة مخصصة للمؤتمرات والمناسبات تفوق مساحتها 10.700 قدم مربعة 1.000 متر مربع بما فيها قاعة اللؤلؤة التي يمكن تقسيمها إلى ثلاث قاعات منفصلة بنظام المسرح تتسع لـ500 شخص.

وبفضل قاعاته الـ9 ذات المساحات المرنة والمخصصة للمناسبات، يشكل الفندق المكان المثالي لاستضافة مختلف الفعاليات مثل حفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية والمعارض والاجتماعات والمؤتمرات”.

منتجع صحي

كما تحدث نزار وشاح،مدير عام الفندق شارحاً خدمات المنتجع الصحي الذي يحتضنه الفندق، قال: ” يتيح الفندق لضيوفه فرصة استعادة نشاطهم في منتجع “سبا سكون” الصحي، الذي يضم 4 غرف علاجية توفر مجموعة متنوعة من الخدمات الصحية، بما فيها جلسات التدليك الباعثة على الاسترخاء والجلسات العلاجية، فضلاً عن ذلك، يدعو الفندق ضيوفه للاسترخاء بتجربة الحمام المغربي التقليدي مع حمام البخار أو الساونا، وتشمل مرافق الصحة واللياقة البدنية أيضاً مسبحاً داخلياً، وملعباً متعدد الأغراض، ونادي الأطفال كامب حياة ” .

وختم مدير عام الفندق بالقول: “يشكل فندق ’حياة ريجنسي الرياض العليا‘ المكان المثالي للمسافرين من السياح ورجال الأعمال الذين يزورون عاصمة المملكة، وذلك بفضل مطاعمه المتخصصة الأصيلة، ومرافقه الواسعة المخصصة للمؤتمرات والمناسبات المختلفة”. وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: riyadholaya.regency.hyatt.com