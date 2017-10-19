نائب أمير الشرقية يطلع على منجزات الاستراتيجية للسلامة المرورية

اطلع نائب أمير الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الخميس) على منجزات الخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية، وذلك خلال استقباله لأمين عام لجنة السلامة المرورية المهندس سلطان الزهراني، بحضور وكيل الإمارة الدكتور خالد بن محمد البتال.

وأوضح الزهراني خلال الاجتماع أن جهود اللجنة التي تمت في سبيل تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، والمنجزات التي تمت في هذا الشأن بدعم واهتمام، أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وجهود نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وعرف الزهراني بمقومات نجاح الخطة والتحديات التي تجاوزتها اللجنة في سبيل تحقيق هذه الأهداف، واستعرض أمين عام اللجنة إحصائيات عمل اللجنة والجهود المبذولة للحد من الحوادث المرورية في المنطقة الشرقية، مشيداً سموه بجهود اللجنة وما تبذله في سبيل تحقيق أهدافها، منوهاً يحفظه الله بما يحظى به موضوع رفع مستوى السلامة المرورية من اهتمام لدى القيادة الرشيدة، والأمر السامي الكريم بإنشاء اللجنة الوزارية للسلامة المرورية.

وشدداً نائب أمير الشرقية؛ على ضرورة التعاون والتكامل بين مختلف الجهات ذات الصلة بموضوع السلامة المرورية، وصولاً إلى خفض أعداد ونسب الحوادث المرورية، متمنياً سموه للجنة والعاملين فيها التوفيق.

من جهته قدم أمين عام لجنة السلامة المرورية المهندس سلطان الزهراني الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية رئيس لجنة السلامة المرورية، و نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس لجنة السلامة المرورية، على دعمهما الدائم والمستمر لجهود اللجنة وتوجيهاتهما السديدة، التي ساهمت ولله الحمد في خفض أعداد الحوادث المرورية في المنطقة الشرقية، مؤكداً على ما تفضل به نائب أمير المنطقة الشرقية من ضرورة تكاتف الجهود للحد من الحوادث المرورية في المنطقة الشرقية.