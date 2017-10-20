لقاء مرتقب يجمع الخليج مع الأهلي.. والنور يتواجه مع الصفا

تلعب مساء اليوم الجمعة مباريات الجولة السابعة من بطولة الأمير فيصل بن فهد لكرة اليد لأندية الدوري الممتاز، وذلك بإقامة خمس مباريات.

وتترقب جماهير كرة اليد السعودية المباراة المنتظرة بين فريقي الخليج والأهلي، التي ستجمعهما عند تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً، على صالة هيئة الرياضة في الدمام، حيث يدخل الخليج المباراة وهو في المركز الخامس برصيد سبع نقاط، وعلى الطرف الآخر فيدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثالث بامتلاكه 8 نقاط في رصيده.

وعلى نفس الصالة وعند تمام الساعة الخامسة مساءً، سيتواجه فريق النور صاحب مركز الوصافة بعشر نقاط مع نظيره بنادي الصفا الذي يمتلك في رصيده خمس نقاط تضعه في المركز السادس.

وعند تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً سيلتقي الترجي مع المحيط على صالة نادي الخليج بسيهات، حيث يحتل الترجي المركز السابع برصيد خمس نقاط، بينما يمتلك المحيط ثلاث نقاط يحتل بها المركز التاسع.

وسيستضيف العدالة صاحب المركز الحادي عشر برصيد نقطتين على صالة الهيئة العامة للرياضة في الأحساء نظيره بنادي مضر متصدر الترتيب العام لفرق الدوري برصيد 14 نقطة، وذلك عند تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويحل العروبة صاحب المركز الثاني عشر والأخير دون أي نقطة ضيفاً على نظيره بنادي الوحدة الذي يمتلك في رصيده 8 نقاط تضعه في المركز الرابع، وذلك عند تمام الساعة الثالثة عصراً.