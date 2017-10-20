أخضر اليد يشارك في بطولة الأمم الدولية بتونس

يشارك المنتخب السعودي الأول لكرة اليد في بطولة الأمم الدولية بتونس خلال الفترة من 25- 29 أكتوبر الجاري، بمشاركة أربعة منتخبات هي: السعودية والبحرين وإيران، بالإضافة إلى المنتخب التونسي منظم البطولة، وتأتي هذه البطولة استعدادا من الأخضر السعودي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بكوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن يبدأ الأخضر السعودي مشاركته في البطولة بمواجهة المنتخب التونسي مستضيف البطولة يوم الخميس 26 أكتوبر، أما المباراة الثانية للأخضر فستكون يوم الجمعة 27 أكتوبر أمام المنتخب إيران، على أن يختتم منتخبنا مشاركته في البطولة بمواجهة منتخب البحريني يوم السبت 28 أكتوبر.

وتضم قائمة المنتخب 18 لاعبًا هم:

محمد السالم – هشام العبيدي – حسان غزوي – عبدالله الحماد – مهدي السالم – عبدالله آل عباس ( نادي النور) محمد آل عباس – حسن الجنبي – أحمد العلي – حسين المحسن – عبدالله آل سلام – عبدالله الحليلي (نادي مضر) محمد الزاير – حسين الحنابي (نادي الصفا) مرهون الماء (نادي الهدى) عبدالعزيز رده (نادي الأهلي) نواف المطيري (نادي الوحدة) حسن الخضراوي (نادي الخليج).

ويقود المنتخب المدرب الكرواتي نيناد كاليتش ويساعده الصربي براتس ومدرب الحراس الصربي ديان والدكتور خالد الزاير والإداري مهنا القاموس والإداري ياسر القطان والمحلل الفني خالد البريدي ومدير المنتخب محمد القرشي .

وأسفرت القرعة التي أقيمت في العاصمة الكورية سيئول عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة (الحديدية) التي تضم إلى جانبه كلا من (قطر، الصين، نيوزلندا)، فيما ضمت المجموعة الأولى كلا من (اليابان، إيران، العراق)، كما جاءت المجموعة الثانية ( البحرين، عمان، أستراليا، أوزباكستان)، وتشكلت المجموعة الثالثة بالمنتخبات (كوريا الجنوبية، الإمارات، الهند، بنغلاديش).

من جانبه أكد مدير المنتخب محمد القرشي بأن بطولة الأمم الدولة التي تقيمها تونس فرصة جيدة لإعداد المنتخب لنهائيات كأس آسيا بكوريا المؤهلة لكأس العالم 2019 بألمانيا والدنمارك وفرصة ممتازة للجهاز الفني لإعداد المنتخب ومشاركة فرق قوية في البطولة الدولية، ونستفيد من الأسبوع الدولي لكرة اليد وتعتبر البطولة مرحلة من مراحل الإعداد وهي المرحلة الثانية، التي بدأت من الصيف الماضي بمعسكر في سلوفينيا وصربيا وكرواتيا والمشاركة في عديد من البطولات الدولية الودية وهناك مرحلة أخيرة في صربيا وبعدها المشاركة في بطولة آسيا بكوريا.