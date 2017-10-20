نائب أمير نجران: فخورون بما يقدمه رجال أمن الوطن

نوه نائب أمير منطقة نجران، الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام في توفير كافة الإمكانيات البشرية والأجهزة والآليات المتطورة في سبيل أمن هذا الوطن.

وأعرب الأمير تركي بن هذلول، عن فخره واعتزازه لمايقدمه رجال الأمن العام في المنطقة ومحافظاتها من خدمة للدين ثم المليك والوطن وعيناً ساهرة لراحة المواطن.

وأكد؛ نائب أمير منطقة نجران خلال زيارته صباح اليوم لمديرية شرطة منطقة نجران،

أن ما شاهده اليوم يثلج الصدر ويبعث الطمأنينة، داعياً الله تعالى أن يتقبل شهداء الوطن ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل ويديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والأمان.

وكان في استقباله فور وصوله لمبنى مديرية مدير شرطة منطقة نجران اللواء صالح بن علي الجلعود ومساعدوه ومديرو إدارت وأفرع الأمن العام بالمنطقة.

واستهل سموه الزيارة بمشاهدة لوحة جدارية بينت مديري الشرطة الذين تعاقبوا على المنطقة منذ عام 1344هـ وحتى الآن، بعدها استمع إلى شرح لما يقدم من أعمال أمنية في غرفة العمليات والمراقبة المستقبلية.

وعقب ذلك قام سموه بجولة على الإدارات والشعب والأقسام واستمع خلالها إلى شرح لما تقدمه تلك الإدارات من خدمات للمواطن.

وفِي ختام الزيارة سجل سموه كلمة في سجل الزيارات بعد ذلك قدمت له هديه تذكارية بالمناسبة ثم التقطت الصورة تذكارية لسمو الأمير تركي بن هذلول مع منسوبي شرطة منطقة نجران.

إلى ذلك نوه، الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، حرص القيادة الرشيدة، في دعم التنمية الزراعية وتحفيز المزارعين والمهتمين في كافة مناطق ومحافظات المملكة من خلال مايقدم لهم من قروض ميسرة من صندوق التنمية.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم مدير فرع الصندوق بالمنطقة، المهندس عبدالله بن علي اليامي.

وتسلم سموه خلال اللقاء،التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية، الذي اشتمل على القروض المصروفة بمنطقة نجران، منذ تأسيس الفرع وحتى الآن.

من جهة أخرى استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة اليوم مدير جوازات المنطقة اللواء سعد بن مفلح الجهني.

وتسلم سموه خلال اللقاء تقريراً لإنجازات إدارة جوزات منطقة نجران خلال العام المنصرم 1438هـ واشتمل التقرير على إحصائيات منح جوازات السفر للسعوديين وإصدار إقامات للمقيمين عبر الخدمات الإلكترونية، إضافةً إلى الخدمات التي تم تقديمها للأشقاء اليمنيين القادمين للمملكة والمغادرين منها عبر منفذ الوديعة، كما اشتمل التقرير على ماقامت به إدارة جوازات المنطقة في حملة وطن بلا مخالف.

وأثنى الأمير تركي بن هذلول على الجهود التي قامت بها جوازات المنطقة، متطلعاً سموه ببذل مزيد من الجهود وتقديم كافة الخدمات لإنجاز معاملات المواطن والمقيم بالمنطقة.