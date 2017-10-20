الطائيون يتغنون بصدارة دوري أندية الدرجة الأولى

أعلنت إدارة نادي الطائي الجديدة برئاسة ناصر الحماد، أنها وضعت الخطوط العريضة لإقامة اجتماع شرفي كبير، وذلك يوم الأحد القادم بمقر النادي، يضم جميع أعضاء شرف النادي من كافة الفئات وذلك لمناقشة المرحلة المقبلة التي تتطلب دعما ماديا مضاعفا من جميع محبي الطائي.

وعاشت عروس الشمال «حائل» أفراحاً كبيرة بتصدر فارسها «الطائي « عقب الفوز الفريق الأول لكرة القدم على الكوكب بهدف دون رد ضمن الجولة السادسة من مباريات دوري الأمير فيصل بن فهد «أندية الدرجة الأولى» للمحترفين لكرة القدم التي أقيمت بالخرج.

لم تنم «العروس» ليلة أمس حيث انتعشت الجماهير بالفوز الجميل و»خطف» صدارة الترتيب بكل جدارة واستحقاق، وبذلك يواصل الطائي حصد النقاط بقيادة مدربه التونسي مكرم عبدالله.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الطائي ناصر الحماد: الحمد لله أولاً وأخيراً على تحقيق الفوز المستحق والحصول على صدارة الترتيب، وأكد أن الفريق قدم مستوى جيدا في المباراة واستحق على إثرها النتيجة، أشكر جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري على الجهد الكبير الذي بذلوه وبحول الله لن تتوقف انتصاراتنا والمقبل أفضل.

مؤكدا أن الفريق سيحافظ على ترتيب دوري الأمير فيصل بن فهد «أندية الدرجة الأولى» للمحترفين لكرة القدم رغم الفارق النقطي البسيط بين فرق المقدمة.