النصر «يفلت» من الخسارة أمام أحد.. ورائد «المطوع» يفرض التعادل على الشباب

أفلت نادي النصر من تلقي الخسارة الأولى هذا الموسم، بعدما انتزع تعادلاً مثيراً بنتيجة 2-2 أمام منافسه فريق أحد، وذلك خلال المواجهة التي احتضنها استاد الأمير محمد عبدالعزيز بالمدينة المنورة في المرحلة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين. وعلى عكس التوقعات فاجأ فريق أحد الجميع بتقدمه في الشوط الأول بهدفين نظيفين حملا توقيع أيمن فتيني والمحترف المدغشقري إسلام أندريا في الدقيقتين 27 والثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وفي الشوط الثاني كثف النصر هجومه نحو مرمى أحد، وعند الدقيقة 70 نجح مهاجمه محمد السهلاوي في تسجيل هدف تقليص الفارق بعدما ارتقى لعرضية زميله يحيى الشهري وحول الكرة برأسه في شباك الحارس عز الدين دوخة.

وواصل النصر هجومه وتمكن مهاجمه البرازيلي ليوناردو بيريرا من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 85 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله يحيى الشهري ليواجه المرمى ويضع الكرة في شباك أحد.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 13 نقطة متقدماً إلى المركز الثالث مؤقتاً، وارتفع رصيد أحد إلى 5 نقاط في المركز 12 مؤقتاً.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية حول فريق الرائد تأخره بهدفين نظيفين أمام الشباب إلى تعادل ثمين بنتيجة 2-2.

وبدأ الشباب بالتسجيل عن طريق اللاعب ناصر الشمراني في الدقيقتين 5 و 14 ، ثم سجل للرائد الهدف الأول محمود عبد الرازق « شيكابالا» عند الدقيقة 51 ، بعدها أحرز يحيى المسلم هدف التعادل بالدقيقة 60.

وبهذه النتيجة رفع الشباب رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع، فيما رفع الرائد رصيده إلى نقطتين في المركز الـ 14 والأخير.

وتعادل فريق الفيحاء مع نظيره القادسية بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

سجل للقادسية عبدالمحسن فلاتة عند الدقيقة 44، فيما أحرز هدف الفيحاء روني فرنانديز بالدقيقة 58.

وبهذه النتيجة رفع القادسية رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن، وأيضا رفع الفيحاء رصيده إلى 6 نقاط في المركز العاشر.