الملاعب الأوروبية تفتح أبوابها للمواهب السعودية

وقَّع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ مذكرةَ تفاهم مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تهدف إلى تطوير صناعة كرة القدم في المملكة، والاستفادة من الخبرات الإنجليزية الطويلة في هذه اللعبة ذات الشعبية الواسعة.

وتمت مراسم التوقيع في العاصمة البريطانية لندن مع الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ريتشارد أرنولد، وتضمنت مذكرة التفاهم إنشاء عدد من الأكاديميات في المملكة لرعاية المواهب وتطويرها وفقاً لأحدث مفاهيم الاحتراف والأسس العلمية لإعداد جيل من اللاعبين القادرين على الاحتراف في أكبر الدوريات الأوروبية والعالمية، مما يُسهِم في رفع مستوى كرة القدم السعودية وتطويرها لضمان الظهور بأفضل المستويات في المحافل القارية والدولية، كما تضمنت مذكرة الاتفاق وضع برنامج إعداد وتدريب متخصص للكوادر التدريبية السعودية لرفع كفاءتهم وتطوير قدراتهم في هذا المجال.

وأشارت المذكرة الموقعة بين الهيئة العامة للرياضة والنادي الإنجليزي إلى نقل جميع جوانب المعرفة والتقنية إلى الكوادر السعودية الشابة بهدف تهيئتها بشكل احترافي للعمل في الأندية السعودية.

وتأتي هذه المذكرة في إطار العمل الكبير الذي تشهده الهيئة العامة للرياضة نحو تطوير وتنمية المجال الرياضي بالمملكة، والسعي لصناعة رياضة جاذبة ومشوقة في مختلف الألعاب وأنواع الرياضات مواكبة لرؤية المملكة (2030) التي تمثل خريطة طريق تقود رياضة الوطن بمشيئة الله نحو أكبر المحافل الرياضية لتحقيق أفضل النتائج والمنجزات في المستقبل.

يُذكَر أن الهيئة العامة للرياضة أعلنت خلال الأسبوع الحالي عن حزمة من البرامج النوعية، التي شملت استضافة كثير من النهائيات العالمية في خطوة نوعية وغير مسبوقة، حيث تم توقيع اتفاقية مع رابطة «لا ليغا» الإسبانية لرعاية وتسويق وتأسيس أكاديميتين في الرياض وجدة، واتفاقية أخرى لاستضافة نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي كلاي للملاكمة، بالإضافة إلى ثلاث اتفاقيات تضمنت استضافة المملكة عدداً من النهائيات لبطولات عالمية، وذلك في الشطرنج وسباق السيارات وسباق «الدرون».