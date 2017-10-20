الشيخ صباح الأحمد يبعث برسالة إلى أمير قطر

بعث الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، رسالة خطية استلمها الأخير أمس. وركزت الرسالة التي أوصلها وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح على تطورات الأزمة القطرية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن مباحثات الشيخ تميم مع صباح الخالد شملت «العلاقات الأخوية الوثيقة إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية».

وكان أمير الكويت قد زار الرياض الاثنين حيث أجرى مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، محادثات حول أزمة قطر، قبيل القمة الخليجية التي تستضيفها الكويت ديسمبر المقبل.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس، أن الوزير ريكس تيلرسون سيبدأ اليوم الجمعة جولة تشمل السعودية وقطر وباكستان والهند وسويسرا، ثم يزور سويسرا.

وقالت هيذر نويرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، في بيان، إن وزير الخارجية تيلرسون سيبدأ جولته بزيارة الرياض حيث يشارك في الاجتماع التنسيقي بين حكومتي السعودية والعراق كما يجتمع مع القادة السعوديين لمناقشة الصراع في اليمن والنزاع الخليجي مع قطر، والموقف من إيران، وعدد من القضايا الإقليمية والثنائية العامة الأخرى.

وأوضح بيان الخارجية الأميركية أن تيلرسون سيتوجه بعد الرياض إلى الدوحة حيث سيلتقي المسؤولين القطريين والمسؤولين العسكريين الأميركيين لبحث الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والنزاع الخليجي الحالي والقضايا الإقليمية الأخرى بما في ذلك إيران والعراق.