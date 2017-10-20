الملك سلمان يهاتف رئيس مجلس الوزراء العراقي

الرياض ـ واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها من خلال مجلس التنسيق السعودي – العراقي.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز أجرى يوم الأحد الماضي اتصالاً هاتفيّاً برئيس الوزراء العراقي أكد فيه دعم بلاده لوحدة العراق وأمنه واستقراره، وعلى تمسك جميع الأطراف بالدستور العراقي لما في ذلك من خير للعراق وشعبه، وجدد دعوة السعودية لكافة الأطراف إلى ضبط النفس ومعالجة الأزمة من خلال الحوار لتجنيب ذلك البلد مزيدا من الصراعات الداخلية.