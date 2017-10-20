تقرير سري يؤكد لأمير قطر خروج 30 مليار دولار في 150 يوما

كشفت مصادر من داخل بلاط الديوان الأميري في قطر عن وصول تقرير سري إلى أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يؤكد مغادرة 30 مليار دولار من الأموال إلى خارج قطر خلال 150 يوما بعد بدء مقاطعة كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر للنظام القطري في الخامس من يونيو الماضي.

وأمام ذلك، أكدت المصادر أن قطر حركت أكثر من 23 مليار دولار، لمواجهة أعباء المقاطعة التي فرضتها عليها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، مبينة أن وزارة المالية القطرية اضطرت إلى سحب 23 مليار دولار من صناديق الاستثمار وضخّتها في البنوك، في محاولة لتخفيف آثار إجراءات الدول الأربع.

وبحسب المصادر التي تحدثت من داخل البلاط الأميري، اضطرت وزارة المالية القطرية إلى السحب من ودائع جهاز قطر للاستثمار التي جرى اللجوء إليها لتوفير سيولة في البنوك، بعدما خرجت من البلاد رؤوس أموال تفوق 30 مليار دولار.