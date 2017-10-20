أمريكا تباشر الاستعداد العسكري لتحجيم التهديدات الإيرانية

باشرت الولايات المتحدة الأمريكية استعدادات فعلية لتحجيم التهديدات الإيرانية للأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي خاصة والشرق الأوسط عامة، في خطوة تستهدف من خلالها مساعدة الدول العربية في مواجهة المد الفارسي.

وكشف مسؤول عسكري أميركي عن توجّه بلاده لتشكيل قوات من أجل إرسالها إلى المنطقة العربية للمساعدة في مواجهة التهديدات الإيرانية. وقال الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأميركية خلال المؤتمر الـ26 السنوي لصنّاع السياسات العربية الأميركية في العاصمة واشنطن أمس الأول، إن الولايات المتحدة تريد مساعدة الدول العربية في التعامل مع التهديدات الإيرانية، ولذلك يعمل البنتاغون على تفعيل تلك الرغبة مع ضمان تنفيذها بفاعلية، مشيراً إلى أن الأمر يشمل إنشاء كتائب عسكرية أميركية تُرسل كبعثات إلى المنطقة وتكون مصممة خصيصاً لتقديم المشورة والمساعدة. واعتبر أن هذا الأمر يعد تفعيلاً لمعنى «الشراكة» بين واشنطن وحلفائها في المنطقة.

وأضاف أن العلاقات الأميركية في المنطقة طويلة الأمد، وأن منطقة الشرق الأوسط ستبقى ذات أهمية استثنائية للولايات المتحدة، معتبراً أن الفرص في المنطقة أكبر من العقبات، وأن الدول الإقليمية تريد علاقات قوية مع الولايات المتحدة.

وتابع أن «العلاقات الأمنية تحافظ على العلاقات السياسية، حيث إن التعاون العسكري – العسكري لا يزال قوياً بين دول المنطقة». ودلّل على ذلك بالتعاون العسكري في سوريا والعراق وفي الحرب ضد «داعش» والجماعات الإرهابية.