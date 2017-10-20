عبر إعادة التمويل العقاري .. الإسكان تسعى لرفع تملك السعوديين للمنازل بنسبة 52% (جرافيك)

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إيقاف الخدمات عن المنشآت غير الملتزمة
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علي الزامل
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اتفاقية تعاون بين شركتي "ريادة الدولية للفناقد و كونسبت تاورز…
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