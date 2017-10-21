صدارة الأهلي تصطدم بكبرياء الاتحاد في «الجوهرة المشعة»

تتجه أنظار الجماهير السعودية نحو مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة»، الذي يستضيف مباراة ديربي جدة بين فريقي الأهلي والاتحاد، مساء اليوم في تمام الساعة 7:55م، في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في صدارة ترتيب الدوري بـ13 نقطة وبفارق الأهداف عن أندية الباطن والفيصلي والهلال، لكن الهلال لديه مباراة مؤجلة أمام الرائد، في المقابل يملك الاتحاد 8 نقاط في المركز السابع.

ويعتمد الأهلي على توهج هدافه المحترف عمر السومة في التسجيل لتخطي منافسه الاتحاد ومواصلة الصدارة، ويبدو السومة هداف الدوري السعودي في المواسم الثلاثة الماضية، في قمة تألقه، لاسيما وأنه يسعى إلى الإسهام في حسم فريقه للديربي وتعزيز موقعه في صدارة الهدافين التي يتربع عليها برصيد 7 أهداف بفارق هدفين عن مهاجم الاتفاق هزاع الهزاع.

وحقق اللاعب عمر السومة الهدف رقم 100 في جميع المسابقات المحلية السعودية بعد تسجيله الهدف الأول في مرمى الشباب، ويعد ثالث أفضل هداف في تاريخ الدوري السعودي برصيد 80 هدفا في 74 مباراة بعد زميليه ناصر الشمراني بـ 117 هدفًا الذي حل أولاً، ومحمد السهلاوي بـ 95 هدفًا الذي حل ثانيًا.

في المقابل يبحث الاتحاد عن نتيجة إيجابية يتقدم من خلالها إلى مراكز المقدمة لكن مهمة مدربه التشيلي لويس سييرا لن تكون سهلة أمام الأهلي، لأنه سيخوض المواجهة في غياب أهم أسلحته الهجومية المتمثلة في فهد المولد الذي لم يستطع المشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق، مكملا بذلك شهرا من الغياب عن التدريبات بسبب الإصابة التي لحقت به في مواجهة الهلال بالدوري. هذا الغياب تسبب في حال من القلق بين الجماهير الاتحادية التي كانت تأمل أن تكون مشاركة المولد بمنزلة علاج لخط الهجوم الاتحادي الذي يعاني بشدة حاليا على صعيد تشكيل تأثير مباشر على الفرق المنافسة، كما أن المولد من اللاعبين الذين يظهرون بشكل مميز في مثل هذه اللقاءات التنافسية.

وفي المباراة الثانية يسعى الهلال حامل اللقب إلى تحقيق فوزه الخامس في المسابقة، عندما يواجه الباطن على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ويبحث الهلال الرابع برصيد 13 نقطة والمتساوي مع الباطن الثاني بنفس الرصيد، عن ثلاث نقاط جديدة ترفع رصيده إلى 16 نقطة.

وتعد المباراة مهمة لكلا الفريقين، إذ ربما يتحدد من خلالها المتصدر، لكن الهلال الذي يعد في أفضل حالاته بعد تخطيه الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا بعد فوزه فريق برسيبوليس الإيراني بنتيجة 6- 2 في مجموع المباراتين، ومن ثم الوصول إلى المباراة النهائية للقاء أوراوا ريد دياموندز الياباني.

ويتطلع الهلال إلى تحقيق فوزه الخامس في المسابقة من أصل 6 مباريات، حيث تعادل في مباراة واحدة ولدية مباراة مؤجلة مع الرائد تقام في الـ30 أكتوبر، لكن لن تكون المباراة سهلة للهلال، خاصة أن فريق الباطن يقدم مستويات جيدة بالدوري بفوزه بالجولة الماضية على الاتفاق بنتيجة 3-1، ليكون مجموع انتصاراته 4 مرات، مع تعادل وخسارة واحدة جمع من خلالها 13 نقطة جعلته في المركز الثاني.