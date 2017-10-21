قمة نارية بين نابولي وإنتر ميلان

يسعى فريق نابولي المتصدر إلى تحقيق فوزه التاسع تواليا على حساب وصيفه إنتر ميلان عندما يستضيفه مساء اليوم السبت على ملعب سان باولو ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ولم يخسر الفريقان حتى الآن حيث فاز فريق نابولي بـ 8 مواجهات وله 24 نقطة متصدراً ترتيب جدول الترتيب، في حين حقق الإنتر سبعة انتصارات مقابل تعادل واحد ورصيده 22 نقطة بالمركز الثاني.

ويلعب فريق سامبدوريا السادس برصيد 14 نقطة مع نظيره كروتوني الخامس عشر برصيد 6 نقاط.

ويلتقي فريق يوفنتوس حامل اللقب غدا الأحد مع فريق أودينيزي الذي يحتل مرتبة متأخرة، ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 19 نقطة، ويسعى أن يحصد النقاط الثلاث كون المباراة سهلة نسبيا للفريق.

وكان يوفنتوس تعادل مع اتالانتا خارج ملعبه وخسر من لاتسيو ليتخلف بفارق 5 نقاط عن نابولي المتصدر.

ويستقبل فريق لاتسيو الذي يقدم نتائج جيدة في الآونة الأخيرة بعد غد فريق كالياري، ولدى لاتسيو 19 نقطة بالمركز الرابع، وكالياري بالمركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط.

ويخوض فريق العاصمة روما الخامس مباراته خارج ملعبه ضد تورينو، ويستضيف فريق ميلان العاشر نظيره جنوى السابع عشر، وفي باقي المباريات يلعب فريق اتلانتا مع بولونيا وكييفو مع هيلاس، وبينفينتو مع فيورنتينا، وفريق سبال مع ساسولو.