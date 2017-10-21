برشلونة أمام ملقا لمواصلة الصدارة.. وريال مدريد يواجه إيبار

يستضيف فريق برشلونة المتصدر مساء اليوم نظيره ملقا صاحب المركز المتأخر في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم ضمن الجولة التاسعة من المسابقة.

ويعتمد فريق برشلونة على لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي حقق بداية قوية في الدوري مسجلا 11 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين، كما قاد فريقه إلى ثلاثة انتصارات متتالية وضعت قدمه في الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق إيبار ضيفا على فريق ريال مدريد غدا الأحد، ويأمل ريال مدريد خلال مواجهة إيبار السادس عشر، في إرضاء جماهيرهم الذي يبتعد بـ 5 نقاط عن غريمهم برشلونة والحلول في المركز الثالث بفارق نقطة خلف فالنسيا.

ويخوض فريق فالنسيا الثاني الذي لم يخسر بعد، مباراة قوية مع إشبيلية الخامس، ويلتقي فريق أتلتيكو مدريد الرابع مع سلتا فيغو العاشر الذي لم يخسر في آخر أربع مباريات.

وفي باقي المباريات، يلعب فريق ليفانتي مع خيتافي، وريال بيتيس مع الافيس، ويلعب يوم الأحد فريق فياريال مع لاس بالماس، وليغانيس مع أتلتيك بلباو، وتختتم الجولة يوم الإثنين بلقاء فريق ريال سوسييداد مع إسبانيول، وديبورتيفو لا كورونيا مع جيرونا.