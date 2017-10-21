باليستي حوثي يسقط في صنعاء ويصيب مدنيين

ذكرت مصادر في صنعاء أن الميليشيات الحوثية فشلت في إطلاق صاروخ باليستي من فج عطان ليسقط في منطقة ذهبان شمال العاصمة صنعاء، فيما كان هدفه الأراضي السعودية.

وأضافت المصادر – بحسب العربية نت- أن الصاروخ الخاطئ أطلق من منطقة سكنية، ظهر أمس الجمعة، وسقط في منطقة سكنية، وأصاب المدنيين.

والشهر الماضي، هدد زعيم ميليشيات الحوثي بقصف دول الجوار بالصواريخ. ونقلت قناة «المسيرة» الحوثية خطاب عبدالملك الحوثي، الذي هدد فيه بقصف مناطق في دول الجوار بالصواريخ، واستهداف السفن النفطية على خطوط الملاحة الدولية قبالة السواحل اليمنية في حال تقدمت قوات الشرعية والتحالف نحو الحديدة.

ودأب الحوثيون على محاولة استهداف المدن والأراضي السعودية بالصواريخ الباليستية التي تصدت لها دفاعات المملكة.

وأطلقت الميليشيات الحوثية أكثر من 30 صاروخاً منذ عام 2015 على مناطق سعودية عدة، منها نجران وجازان وأبها وخميس مشيط والطائف ومكة ومنطقة الرين بالرياض.