بأمر الملك: ترقية 13 عضواً في النيابة العامة إلى مدعي استئناف

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، أمراً ملكياً بترقية 13 عضواً بالنيابة العامة إلى مرتبة مدعي استئناف.

وأوضح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن الأمر الملكي الكريم يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ رعاه الله ـ لقطاع النيابة العامة، ويؤكد اهتمامه الكبير والمستمر بالشؤون الوظيفية لهم، وحرصه الدائم لتذليل جميع العقبات التي تواجه مرفق النيابة العامة، مما يُسهم بعون الله وتوفيقه في رفعة وتطور هذا المرفق المهم.

ورفع النائب العام، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، لما يلقاه جهاز النيابة العامة من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة.