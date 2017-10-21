حظر استيراد الروبيان والأسماك

حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة موقتاً استيراد الروبيان الحية من مقاطعة كاميرون بولاية تكساس الأمريكية بسبب تنخر الكبد والبنكرياس الحاد Acute hepatopancreatic necrosis disease.

كما فرضت حظرا مؤقتا على استيراد الأسماك الحية بما فيها أسماك الزينة من دولة إيطاليا بسبب مرض كوي هربس فيروس koi herpesvirus disease .

وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية الدكتور سند الحربي، ان الحظر جاء بناء على النشرة التحذيرة الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE تفيد بظهور إصابات بالمرض في تلك مقاطعة كاميرون بولاية تكساس الأمريكية ودولة إيطاليا.