قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس حملة إغاثية جديدة لسكان جزيرتي الفشت وبكلان اليمنيتين القريبتين من سواحل ميدي.

وأوضح مشرف المشروع عبده بُلم، أن المساعدات المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لأهالي الجزيرتين اشتملت على الاحتياجات الضرورية من مواد غذائية وتمور، مشيرًا إلى أن هذه الحملة هي الرابعة التي يمولها المركز في الجزيرتين.

ويعد البرنامج امتداداً لأكثر من 161 برنامجًا نفذها المركز في جميع محافظات اليمن بالتعاون مع 85 شريكًا محليًا وأمميًا.

يذكر أن جزيرتي الفشت وبكلان اليمنيتين تتبعان إداريًا لمديرية ميدي الساحلية بمحافظة حجة ويسكنهما العشرات من اليمنيين، وقد حرمتهم المليشيات الانقلابية من ممارسة مهنتهم الوحيدة وهي صيد الأسماك بعد زراعتها لآلاف الألغام البحرية في السواحل اليمنية، مما أدى إلى تدهور حياتهم المعيشية.