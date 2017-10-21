بدء إستقبال المعتمرين عبر مطار الملك عبد العزيز

أكدت إدارة مطارالملك عبد العزيز الدولي جاهزيتها العالية لاستقبال ضيوف الرحمن من المعتمرين لموسم العمرة للعام الحالي1439هـ الذي ينطلق مساء اليوم غرة شهر صفرالجاري ويمتد إلى نهاية الثامن عشر من شهر شوال المقبل.

وأوضحت إدارة المطار أنه ووفقا للخطة التشغيلية لموسم العمرة فإنه من المتوقع أن يستقبل المطار 10 ملايين معتمر في مرحلتي القدوم والمغادرة وبطاقة إستعابية تصل الى 1800 راكب في الساعة في مرحلة القدوم و 1700 راكب في الساعة لمرحلة المغادرة، يتم خدمتهم من قبل أكثر من 27 جهازا حكوميا وأهلي بكامل طاقته البشرية لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، كما تتضمن الخطة تجهيز 7 صالات للقدوم و7 للمغادرة.

من جهته أوضح مديرالعلاقات العامة والإعلام بمطار الملك عبد العزيز الدولي تركي بن معلوي الذيب، أن إدارة المطار بدأت منذ وقت مبكركافة الاستعدادات لاستقبال موسم العمرة لهذا العام من خلال العمل على تطبيق الخطة التي اعتمدها رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمات ضيوف الرحمن.

ولفت الذيب، إلى توجيه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الحكيم التميمي وتوجيهات مساعد الرئيس للمطارات مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي المكلف المهندس عبد الله بن مسعد الريمي، للعاملين بأهمية الحرص على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار لتترك لديهم صورة إيجابية ومميزة، ليعودوا إلى اوطانهم وهم يحملون ذكرى جميلة، تعكس إنجازات المملكة واهتماماتها الكبيرة ملكا ً وحكومة، وشعبا، بخدمة ضيوف الرحمن.

وأضاف ان كافة القطاعات الحكومية العاملة بمطار الملك عبد العزيز الدولي ومجمع صالات الحج والعمرة، في الاستعداد لاستقبال موسم العمرة وتوفير الخدمات التي تلبي تطلعات المسافرين.

وساهم توفر الإمكانات والتقنيات الحديثة والمساحات اللازمة لمرافق مجمع صالات الحج والعمرة في تقليص مدة إجراءات المسافرين القادمين عبر مجمع صالات الحج والعمرة.

وتضمن الإجراءات معايير قياسية مقننة بدءًا بوصول الرحلة إلى المطار ودخول والمعتمرين إلى صالات القدوم، ويتم استقبالهم من قبل منسوبي وزارة الصحة ويتلقون التعليمات والخدمات الصحية اللازمة ثم يتجه المعتمر إلى منطقة الجوازات لإنهاء إجراءات الوصول بعد ذلك يتوجه إلى منطقة السيور وخدمات الأمتعة لاستلام أمتعتهم مروراً بمنطقة الجمارك، ليتم استقبالهم من قبل شركة تسهيل التابعة لوزارة الحج حيث يتم استقبالهم في منطقة البلازا وتوجيهم إلى منطقة الحافلات لنقلهم إلى مكة المكرمة.

ويبلغ إجمالي مساحة مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز 510.000 متر مربع، تحتوي على صالات مبنى الحجاج الشرقي الذي تقدر مساحته حوالي 90.000 متر مربع، والمنطقة المكشوفة “البلازا ومساحتها 160.000 متر مربع، و26 موقفا للطائرات تضم 10 جسور متحركة وموقعين لمركز العمليات وبرج المراقبة و18 بوابة للسفر و14 صالة لسفر المعتمرين و143 كاونترا للجوازات و 120 كاونترا للجنة الحصر التابعة لوزارة الحج و 254 كاونترا للسفر.

ويبلغ طول سيور الحقائب 1.180 مترا، كما تحتوي على صالتين لمسافري الدرجة الأولى وصالة لكبار الزوار وفندق يحتوي على 123 غرفة كما تحتوي على منطقة للمطاعم والخدمات التجارية بمساحة 9.418 مترا مربعا ويبلغ عدد مناطق الانتظار في البلازا 20 منطقة تحتوي على 40 مصلى و32 مجمعا لدورات المياه.