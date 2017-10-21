فنون نجران تكرم الفوتوغرافيين

نظمت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة نجران، ممثلة بلجنة التصوير الضوئي، أمس، حفل تكريم للمصورين والمصورات الفوتوغرافيين في المنطقة، وذلك بمقر الجمعية بحي العريسة، بحضور 20 مصور ومصورة.

وأوضح منسق لجنة التصوير الضوئي بالجمعية عبدالله آل منصور، ان اللجنة كرمت المصورين الفوتوغرافيين الذين احرزوا مراكز وجوائز في بعض المسابقات الفوتوغرافية المحلية والعالمية، مُشيراً الى أن اللجنة ستنفذ خلال الفترة القادمة العديد من الورش العملية في جميع انواع التصوير الفوتوغرافي المختلفة بهدف دعم المواهب وتطويرها وتنمية ثقافتها الفنية.