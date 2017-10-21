سيطرت فرق الإطفاء بمنطقة الجبيل على حريق محدود نشب في المردم الصحي التابع للهيئة الملكية، عند الساعة 12:40 من فجر اليوم “السبت” وذلك نتيجة لتفاعل بعض المواد الخاصة بالنفايات البلدية.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة الملكية الدكتور عبدالرحمن العبدالقادر ” إنه وعلى الفور تم مباشرة الحريق من الجهات المختصة واخماده دون حدوث أي إصابات أو خسائر مادية أو أضرار بيئية ولله الحمد.

يشار الى أن مردم الهيئة الملكية يستقبل جميع النفايات البلدية الناتجة في منطقة الجبيل والتي تشمل مدينة الجبيل والقاعدة البحرية ومحطة التحلية بالإضافة إلى ما ينتج من النفايات البلدية في مدينة الجبيل الصناعية مما يتسبب في زيادة الكميات بشكل كبير ويشكل ضغطا على عمليات التشغيل داخل المردم الصحي.