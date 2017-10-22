بعثة منتخب الكاراتيه تغادر إلى إسبانيا للمشاركة في بطولة العالم العاشرة

تغادر بعثة المنتخب السعوي للكاراتيه اليوم الأحد إلى إسبانيا وذلك استعداداً للمشاركة في بطولة العالم العاشرة للناشئين والشباب وتحت 21 التي تقام في مدينة تنريف الإسبانية خلال الفترة (من 5 إلى 10 من شهر صفر الجاري).

ويترأس بعثة المنتخب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد إبراهيم الدرع وتضم الجهاز الإداري فيصل القحطاني ومرعي البيشي واختصاصي العلاج محمد سعيدية، ويشرف على الجهاز الفني المدرب عبدالفتاح النجار، وتضم المدربين علي الزهراني

ومحمد عبدالرحمن وعمر أبو قرصين ومصطفى العتال، واختار الجهاز الفني 19 لاعباً لهذه المشاركة بواقع 6 لاعبين يمثلون درجة الناشئين وهم “عبدالإله الحليو، نايف الكريع، نواف المالكي، فيصل القحطاني، سند السفياني، إبراهيم المرزوق” و7 لاعبين يمثلون درجة الشباب وهم “مسفر الأسمري، محمد الغامدي، إبراهيم القرشي، أحمد الغامدي، محمد عسيري، محمد المالكي، عمر العازمي “وستة لاعبين يمثلون تحت 21 عاما وهم: منصور مبارك، سعود البشير، سلطان الزهراني، فرج الناشري، رائف التركستاني، طارق حامدي.

وسيلتحق بالبعثة رئيس مجلس إدارة الاتحاد وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص، الذي سيحضر ويشارك في اجتماعات الاتحاد الدولي للكاراتيه التي ستقام على هامش البطولة.

ووجه الدكتور إبراهيم القناص شكره إلى معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ على اهتمامه الكبير بالرياضيين والاتحادات وحرصه على تمثيل الوطن خير تمثيل وتحفيز اللاعبين معنويا ومادياً وزيادة الحوافز المالية للاعبين الذين يشرفون الوطن في المشاركات الخارجية.

موكداً الدكتور القناص أن طموح المنتخب في هذه المشاركة العالمية لن يكون المشاركة الشرفية بل المنافسة وتحقيق النتائج المرجوة، لما يجده الاتحاد من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة، مشيراً إلى جاهزية المنتخب لهذه البطولة وقال :” تم إعداد اللاعبين للمشاركة من خلال إقامة برنامج إعدادي وتدريبي لهم، اشتمل على معسكرات داخلية وخارجية بالمغرب ومصر وتركيا، كان آخرها في مدينة أنقرا التركية”.

وحول أبرز النقاط التي ستتم مناقشتها في اجتماعات الاتحاد الدولي للكاراتيه على هامش البطولة قال “ستتم مناقشة عديد من النقاط المهمة التي تتعلق باللعبة وسيكون أبرز النقاط اعتماد التعديلات الجديدة في طريقة التأهل إلى الأولمبياد الذي سيقام في اليابان عام 2020 م، والأولمبياد الذي سيقام في الأرجنتين لدرجة الشباب عام 2019 م”.