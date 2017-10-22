الأهلي يمنح علي ابن الشهيد شويهي «عضوية شرفية خاصة»

سلم رئيس النادي الأهلي الأمير فهد بن خالد، الطفل علي ابن الشهيد حسن شويهي عضوية شرفية خاصة للنادي الأهلي، كأول ابن من أبناء شهداء الواجب يحمل هذه العضوية، وذلك حسب التوجيه السامي الكريم بالسماح لأبناء الشهداء بدخول المنشآت الرياضية والأندية مجانا.

وكان ثنائي الأهلي عمر السومة وحسين المقهوي قد سلما الطفل علي، القميص الخاص بالنادي الأهلي موقعا من النجمين عقب النشيد الوطني الذي عزف قبل بداية مباراة الأهلي والاتحاد التي أقيمت أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بعد اختياره لهما كنجمين مفضلين بالنسبة له. كما نفذ على ركلة بداية ديربي جدة، وسمح له بالاصطفاف مع اللاعبين، ومشاهدة اللقاء من مقاعد المنصة الذهبية، فيما احتفى أعضاء شرف النادي الأهلي به في احتفالية خاصة بين شوطي المباراة كأحد برامج المسؤولية الاجتماعية بالنادي الأهلي.

1038104.jpg الطفل علي يتسلم العضوية الشرفية من رئيس الأهلي 1038105.jpg .. ويحصل على قميص نجمه المفضل 1038107.jpg .. ويؤدى التحية العسكرية 1038103.jpg .. ويصطف مع اللاعبين 1038106.jpg .. وينفذ ركلة البداية