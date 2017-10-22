عبدالعزيز أبو رقه يتوج بلقب الإسكواش

توج لاعب نادي الهلال عبدالعزيز أبو رقه بلقب بطولة المملكة التصنيفية للدرجة الأولى للعبة الإسكواش وذلك في ختام منافسات البطولة التي أقيمت على ملاعب نادي الرياض خلال الفترة من 19-21 لشهر أكتوبر الجاري بمشاركة 16 لاعبا يمثلون 8 أندية.

وسلم خالد السعد المدير التنفيذي للاتحاد كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية للاعب عبدالعزيز أبو رقه، فيما تسلم صاحب المركز الثاني لاعب حراء العابد الحازمي الميدالية الفضية ومكافأة مالية.

ونال لاعب نادي الهلال ناصر الحازمي صاحب المركز الثالث الميدالية البرونزية ومكافأة مالية، فيما حصل على المركز الرابع لاعب نادي الهلال عيد العتيبي حيث تسلم مكافأة مالية مقدمة من اتحاد اللعبة.