بأمر السومة.. ديربي جدة «أخضر» والصدارة «أهلاوية»

قاد المهاجم السوري عمر السومة فريقه الأهلي إلى تحقيق فوز كبير على غريمه التقليدي الاتحاد بثلاثية نظيفة، ومواصلة صدارة الدوري السعودي للمحترفين، خلال مباراة الديربي التي جمعتهما مساء أمس السبت في «الجوهرة المشعة»، في حين أهدى الفنزويلي ريفاس فريقه الهلال وصافة الترتيب، بتسجيله هدف الفوز أمام الباطن في الوقت القاتل.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله «الجوهرة المشعة» بجدة واصل الأهلي تفوقه على منافسه التقليدي الاتحاد بعد فوزه عليه بثلاثية نظيفة.

وانتهي شوط المباراة الأول، الذي شهد أفضلية نسبية للاتحاد الذي سنحت له أكثر من فرصة للتسجيل إلا أن لاعبيه لم يتمكنوا من هز الشباك الأهلاوية، بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني فرض الأهلي سيطرته الكاملة على المباراة، وتمكن مهاجمه السوري عمر السومة من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 50 بعدما حول عرضية زميله البرازيلي كلاديمير بقدمه في شباك الحارس عساف القرني.

وعند الدقيقة 56 تمكن البرازيلي ليوناردو سوزا من تعزيز تقدم فريقه الأهلي بتسجيله الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من عمر السومة ليراوغ المدافع الاتحادي عمار الدحيم ويسدد الكرة في شباك الحارس عساف القرني.

وعند الدقيقة 90+1 نجح السوري عمر السومة بتسجيل الهدف الثالث للأهلي بعدما استثمر تمريرة زميله عبدالفتاح عسيري ووضع الكرة في شباك الاتحاد.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي الى 16 نقطة في المركز الأول وبفارق الأهداف عن الهلال الوصيف، في حين بقي الاتحاد على رصيده السابق 8 نقاط في المركز السابع.

وعلى استاد الملك فهد الدولي بالرياض، أنقد المهاجم جيلمين ريفاس فريقه الهلال من السقوط في فخ التعادل أمام نظيره الباطن، بعدما سجل هدفاً في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ليقوده لتحقيق فوز ثمين بهدفين مقابل هدف، والانفراد بالمركز الثاني برصيد 16 نقطة وبفارق الأهداف عن المتصدر الأهلي، فيما تجمد رصيد الباطن عند 13 نقطة في المركز الثالث.

وتقدم الهلال أولاً عن طريق مهاجمه ماتياس بريتوس عند الدقيقة 62، قبل أن يعادل للباطن اللاعب تراباي أديسون بالدقيقة 70، و أحرز ريفاس هدف الفوز للهلال في الدقيقة 95.

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