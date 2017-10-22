بوتين: زيارة خادم الحرمين لروسيا الاتحادية شرف كبير وحدث تاريخي

أكد الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – إلى موسكو أوائل الشهر الجاري شرف كبير بالنسبة إلى روسيا، ووصفها بـ”الحدث التاريخي” كونها أول زيارة لملك سعودي لروسيا، وهذا يبين كيف ترتبط المملكة العربية السعودية ببناء علاقات مع روسيا.

وقال: إن هذه الزيارة تظهر أسلوب تعامل المملكة العربية السعودية مع بناء علاقاتها مع روسيا، ووجود مصالح مشتركة لدى البلدين، حيث نسقنا موقفنا مع دول الأوبك، وفي المقام الأول مع المملكة في استقرار أسعار النفط، ونحن سعداء جداً نتيجة لعملنا الجماعي، كما أن لدينا فرصا للعمل في التعاون العسكري والتقني.

وأوضح فخامته في تصريح نقله الكرملين الليلة الماضية ردا على سؤال خلال أعمال الدورة الـ 14 لمنتدى فالداي الدولي للحوار في مدينة سوتشي الروسية، حول العلاقات بين موسكو والرياض: أنه لا توجد أي خلافات كبيرة بين روسيا والمملكة العربية السعودية، وكذلك مع دول أخرى في المنطقة. وقال “في الحقيقة كانت للمملكة العربية السعودية علاقات جيدة مع الاتحاد السوفيتي، وليس هناك أي شيء يفرقنا بشكل كبير، ولا أرى أسباباً للخلافات مع المملكة والدول الأخرى في المنطقة بل لدي علاقات شخصية جيدة جداً مع جميع هذه الدول”.