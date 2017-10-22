الملك يبعث رسالة إلى الرئيس العراقي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة إلى الرئيس الدكتور فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق. وقد سلمها لفخامته وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح خلال استقباله له أمس في بغداد. وقد استعرض مع الرئيس العراقي مجالات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، بما في ذلك التعاون لإعادة التوازن لأسواق البترول، ومناقشة تطورات أسواق البترول العالمية، واستعراض مسيرة العمل باتفاقية خفض الإنتاج بين الدول المنتجة داخل المنظمة وخارجها، ومدى التزام الدول المشاركة في هذه الاتفاقية، والأثر الكبير لذلك في تحقيق التوازن في السوق البترولية الدولية. وأكد الطرفان ضرورة التزام الدول المشاركة في الاتفاقية بنِسَب الخفض المتفق عليها بشكل تام ومستمر، بالإضافة إلى مناقشة الاستعدادات للاجتماع بين دول أوبك والدول المنتجة خارجها، والمقرر عقده في العاصمة النمساوية فيينا بتاريخ 30 نوفمبر 2017، وسبل تسريع وتيرة العمل لإنجاح الاجتماع ودعم تعافي السوق والاقتصاد العالمي، مما يحقق مصالح البلدين ومصالح الدول المصدرة والمستوردة للبترول.