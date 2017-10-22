اجتاحت الأمطار الغزيرة والرياح جنوب اليابان اليوم، مع اقتراب إعصار قوي مما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية وتعطيل خدمات السكك الحديدية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الإعصار ” لان”، وهو عاصفة من الفئة الرابعة، وصل إلى الشرق من جزيرة أوكيناوا ويتحرك صوب الشمال الشرقي صباح اليوم، محملا برياح سرعتها 40 كيلومترا في الساعة.

وتوقعت وكالة الأرصاد أن يقترب الإعصار من العاصمة صباح غد الاثنين قبل أن يتجه شرقا صوب شمال المحيط الهادي، وأصدرت تحذيرات من الأمطار الغزيرة والفيضانات بما في ذلك في طوكيو حتى مع توقع تراجع قوة الإعصار ليصبح من الفئة الثالثة بحلول مساء اليوم.