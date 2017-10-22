العدل: الديون ترهن 69 ألف عقار

أظهرت بيانات وزارة العدل اليوم، عن أن عدد العقارات المرهونة التي وثقتها كتابات العدل بسبب الديون والقروض، خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت نحو 68550 عقار.

وأوضحت الإحصائية، أن رهون الأراضي والفلل الخاصة نحو 60%، من إجمالي العدد، مضيفة أن كتابات العدل في الرياض وثقت نحو 14846 عقارا مرهونا، مستحوذة على النصيب الأكبر بنسبة تقارب 22%، من العقارات المرهونة، تليها المنطقة الشرقية بتوثيق 13713 عقارا، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 9178 عقارا مرهونا.

وشهد العام 1436هـ، تسجيل العدد الأكبر من العقارات المرهونة التي وثقتها كتابات العدل خلال السنوات الثلاث الماضية بـ 43872 عقارا مرهونا، وبنسبة 64%، من إجمالي العقارات، فيما سجل عام 1437هـ، نحو 16617 عقارا مرهونا، مقابل 8061 عقارا مرهونا في عام 1438هـ.

وقدرت العقارات المرهونة التي استقبلتها كتابات العدل في القصيم 6579 عقارا، والمدينة المنورة بـ 6019 عقارا، تليها عسير بـ 5530 عقارا.

وأبانت الإحصائية أن عدد العقارات المرهونة في تبوك 2816 عقارا، ثم حائل بـ2519 عقارا، ونجران بـ 2459 عقارا، فالحدود الشمالية بـ1354 عقارا، تليها الجوف بـ2264 عقارا، إضافة إلى جازان بـ750 عقارا مرهونا.

واعتبرت منطقة الباحة أقل المناطق في عدد العقارات المرهونة بـ 523 عقاراً خلال الفترة نفسها.