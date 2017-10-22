خادم الحرمين يستقبل وزير الخارجية الأمريكي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ريكس تيلرسون.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين، وبحث تطورات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

كما حضره من الجانب الأمريكي، كبيرة الموظفين مارغريت بيتليرين، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في الرياض كريستوفر هينزبل، وعدد من المسؤولين.