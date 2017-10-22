إغلاق مستودعات مخالفة للاشتراطات الصحية في نجران

أغلقت أمانة منطقة نجران مستودعين لتخزين المواد الغذائية مخالفة للاشتراطات الصحية بمدينة نجران والتحفظ على الكميات المضبوطة من المواد الغذائية وإرسال عينات منها لإجراء الفحوصات المخبرية عليها لتـأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة هادي ال قريع ان الفرق الرقابية ضبطت مستودعين لتخزين المواد الغذائية مخالفة للاشتراطات الصحية تمارس نشاطها دون الحصول على التراخيص المطلوبة؛ وتم التحفظ على كامل الكميات المضبوطة وإرسال عينات منها لفحصها مخبريا والتأكد من سلامتها، مع اغلاق فوري احترازي للمستودعات المخالفة ريثما يتم الانتهاء من الإجراءات النظامية المتبعة في ذلك.

وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل تشديد أمين منطقة نجران المهندس فارس مياح الشفق على متابعة كافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة وتطبيق الإجراءات اللازمة الخاصة بأنظمة وزارة الشؤون البلدية على المحال الغير مرخصة والمخالفة للاشتراطات الصحية والمنشأة العشوائية لتقديم أفضل الخدمات والحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.

داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر رقم الطوارئ 940.