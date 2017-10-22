زراعة مليوني شجرة في جواثا الأحساء

أعلن مدير عام المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك، أول أمس إطلاق مشروع غابة جواثا في موقع المتنزه الوطني بالأحساء، تهدف من خلاله إلى زراعة 2 مليون شجرة بحلول عام 2020م، مستخدمة في ذلك مصادر المياه غير التقليدية وتقنيات الري الحديثة وكذلك الاعتماد على الأشجار من الطبيعة المحلية والمقاومة للتصحر.

وأبان الدكتور فؤاد؛ أن ذلك ‏ضمن مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة لمكافحة التصحر وزيادة الغطاء النباتي من خلال زراعة 10 ملايين شجرة على مستوى المملكة بحلول عام 2020م، وذلك بالتعاون والشراكة مع كل من وكالة البيئة في الوزارة ومديرية الزراعة بالأحساء، داعياً جميع فئات المجتمع من متطوعين ومهتمين ورجال أعمال إلى المشاركة والمساهمة في هذه المبادرة.