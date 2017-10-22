اختتمت فعاليات ملتقى ” نرعاك” الخامس الذي نظمه مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية “سايتك” التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران أمس الأول بحضور تجاوز ٧ آلاف مستفيد ومستفيدة على مدى أربعة أيام، وذلك تحت شعار ” أسرة مترابطة .. مجتمع آمن ” برعاية نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضح مدير عام مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية “سايتك” الدكتور حسن الأحمدي، أن الملتقى يهدف إلى تطوير الذات، وتعزيز الأمن الفكري، وكذلك التغيير الحقيقي في أسلوب حياة الأشخاص، وزيادة رضى الفرد عن نفسه وتحسين علاقاته بمن حوله، وتضمن العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والمحاضرات الجماهيرية بالتعاون مع المتخصصين والمدربين المعتمدين من داخل الوطن وخارجه.

فيما أكد مساعد المدير العام في “سايتك” وليد الرشيد ، أن ملتقى “نرعاك الخامس” طرح الكثير من قضايا الفكر والوحدة الوطنية بالإضافة إلى القضايا الأسرية المهمة من قبل مختصين وعلماء في علم الاجتماع.

وشهد المعرض المصاحب للملتقى زيارة عدد كبير من الزوار الذين تجولوا في مختلف الأركان حيث اطلق ركن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبادرة وطنية تهدف لتوجيه رسائل لجنودنا البواسل على الحد الجنوبي.

وحملت عدة مشاركات إلا أن الأبرز فيها رسالة وجهتها الطفلة “كادي فهد المطيري ” لوالدها المرابط على الحد الجنوبي تضمنت كلمات صادقة ودعوات بأن يكلل الله النصر والتمكين لجنودنا المرابطين، وحظيت هذه المشاركة بإعجاب القائمين على الملتقى حيث تم استدعاء الطفلة وتكريمها من رجل الأعمال علي العتيق ومجموعة إعلاميو الشرقية.